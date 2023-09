A dos semanas y media de operarse la rodilla, Georgina Barbarossa se reincorporó a su programa y vivió un insólito momento con Analía Franchín, quien, sin dar explicación alguna, se paró y le pegó un carpetazo en la cabeza que le voló los pelos en vivo.

¿El contexto previo? Georgina le dio la palabra a Nancy Pazos para que aborde el tema del plan que lanzó el Gobierno para un sector de la sociedad que se le devolverá el IVA y sorpresivamente Franchín descolocó a todos con su insólito accionar.

POR QUÉ ANALÍA FRANCHÍN LE DIO UN CARPETAZO EN VIVO A GEORGINA BARBAROSSA

Nancy Pazos: -Bueno, vamos a trabajar. Les cuento rápidamente...

Analía Franchín: -No, ¡pará! ¡pará! Quedate quieta, Georgina.

Paulo Kablan: -No, no, no. ¡Qué está operada!

Analía: -¡Quedate quieta!

Georgina Barbarossa: -No, que estoy operada. ¡Ay!

Kablan: -Le pegó (risas).

Georgina: -¿Pero sos tarada?

Kablan: -Yo no lo puedo creer.

Georgina: -Pero, ¿qué tenía? ¿Una mosca? Pero ¿cómo me vas a pegar? ¡Dame! Estúpida.

Analía: -(tentada de la risa)

Ximena Capristo: -Lo que pasa es que dijo que se bañó el domingo, entonces ya le andan las moscas.

Georgina: -Es una tarada. Y lo peor es que esto pasa en serio.

Analía: -Te pido perdón. Tenías un moscardón horrible.

Kalan: -Es la conductora.

Georgina: -Chicos, tenemos que hablar en serio. Nancy, hablá por favor.