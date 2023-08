Madre de gemelos, Georgina Barbarossa felicitó con cariño a Daniela Celis y Thiago Medina por el embarazo y los descolocó en vivo con una pregunta indiscreta.

La conductora de A la Barbarossa les consultó sin filtros a los ex Gran Hermano si no se cuidaban para tener relaciones sexuales, ante el sorpresivo anuncio de que serán papá y por partida doble.

LA PREGUNTA SIN FILTRO A DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA

Georgina Barbarossa: -Esto ha sido todo de golpe. Ustedes van a Gran Hermano y de golpe son mega famosos. Los seguimos por todo esto de la parejita que se formó, la casita, y todo. De repente, embarazada ¡y gemelos! ¡Es un montón!

Daniela Celis: -¡No paran las noticias! No terminamos de procesar lo anterior que nos toca vivir esto. No me lo esperaba, y dos menos. Pero cuando me enteré de que eran dos, me terminé de enamorar. Sé que muy pocas personas pueden tener dos hijos. Me tocó a mí. ¡Y qué afortunada que soy!

Georgina: -Fue como un regalo de Dios… Evidentemente, ¿ustedes no se cuidaban para nada?

Daniela y Thiago Medina: (risas)

Georgina: -No. No. Tanto que les explicó Santiago (del Moro) y les decía “usen el forro”. No lo usaron.

LA LISTA DE NOMBRES DE DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA PARA SUS GEMELOS

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron en A la Barbarossa los nombres que barajan para sus gemelos.

Sin saber el sexo de los bebés que vienen en camino, la pareja, que se formó en Gran Hermano 2022, enumeró los nombres que encabezan su lista.

“Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos”, dijo Pestañela, con una enorme sonrisa.

Acto seguido, detalló: “De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista”.

También con una enorme sonrisa, el exparticipante de Gran Hermano expresó: “Sí, a mí me encanta Roma. Y Laila”.

Analizando numerosas posibilidades, Daniela Celis agregó: “También me gusta Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos”.