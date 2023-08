A pocos días de contar Daniela Celis que está embarazada de mellizos, fruto de su relación con Thiago Medina, que surgió de Gran Hermano 2022, Pestañela vive un gran momento de felicidad. Lejos de las especulaciones sobre su novio, le dedicó un romántico video.

La exparticipante del reality, que tiene que hacer reposo por un embarazo de riesgo, compartió en sus stories el momento en el que su novio llegaba a su casa. “Esa es la verdadera sonrisa de Thiago”, escribió, mientras lo filmaba desde una planta alta.

“¡Sí! ¡Te estaba esperando!”, puso, exultante en el video que acompañó, precisamente, con Flores amarillas, uno de los hits de Floricienta. Todo un gesto, en medio de las versiones que circularon sobre su relación.

LA HERMANA DE DANIELA CELIS HABLÓ DE LA RELACIÓN DE “PESTAÑELA” CON THIAGO MEDINA: “ÉL ESTÁ SÚPER PRESENTE”

Luego de las repercusiones que despertó la noticia sobre el embarazo de Daniela Celis –quien espera gemelos junto a Thiago Medina, a quien conoció en su paso por Gran Hermano 2022- Mara (la hermana de la joven) dio más detalles sobre el presente de la pareja.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que hizo Nazarena Vélez en LAM: “¿Thiago está con tu hermana? ¿La está acompañando?”, indagó, después de que se especulara con que los jóvenes ya no estaban juntos.

Fue entonces que Mara no dudó con su respuesta: “Sí, por supuesto. Es un capo Thiago. No están conviviendo. Daniela está viviendo conmigo, estamos las dos solas y tranquilas”, remarcó. Y agregó: “Pero, por supuesto que como buen futuro padre y como buen compañero, está súper presente”.

“El chico (por Thiago) no es mediático para nada, no le gusta la fama y lo ha dicho muchísimas veces, y sostiene que no tiene que declarar nada”, cerró le entrevistada, en referencia al silencio del exhermanito.