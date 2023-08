Julieta Poggio no pudo estar presente en Fuera de Joda, programa que comparte con Daniela Celis, y en el que su amiga de Gran Hermano confirmó que está embarazada.

“Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales”, dijo Daniela, anunciando la dulce espera.

Pestañela va a ser mamá junto a Thiago Medina, con quien dejó de convivir y afronta rumores de crisis.

LA REACCIÓN DE JULIETA POGGIO TRAS EL ANUNCIO DE DANIELA CELIS

Activa en las redes sociales, Julieta Poggio hizo un collage de tiernas fotos con Daniela y le dedicó un emotivo mensaje.

“Así de juntitas hoy y siempre, mi Dani. Te amo más que nunca. Sos de las personas más fuerte y con el corazón más puro que conozco. Te deseo lo mejor del mundo. Lo merecés”, escribió la modelo, actriz y bailarina en Instagram.

Sensibilizada con la noticia, Julieta le expresó su cariño en otro posteo: “Te amo, te amo, Dani. Estoy muy emocionada y feliz por vos”.