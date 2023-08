Luego de las repercusiones que despertó la noticia sobre el embarazo de Daniela Celis, quien decidió confirmar ella misma que espera gemelos de Thiago Medina –a quien conoció en su paso por Gran Hermano 2022- en su programa de streaming, Fuera de joda; Ángel de Brito reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con la joven.

El conductor de LAM –que contó que Daniela está de casi dos meses de embarazo- explicó por qué la exhermanita decidió ir a la Justicia después de que se filtrara que se encuentra en la dulce espera: “‘Con los únicos con los que estoy con un tema legal porque les mandé carta documento es con la clínica y a la obra social porque me enviaron que pasaron mis informes’. Ahí está lo del embarazo de riesgo, que es lo que pasa puntualmente con este tema”, expresó el presentador.

“Me dice ‘eso ya es ilegal. Contra el medio y los periodistas, no pasa nada, entiendo que es parte de esto’”, agregó De Brito, dejando en claro que la futura mamá no busca dirimir sus diferencias con ningún medio.

Por último, De Brito ahondó en la fuerte postura que tomará Daniela: “‘Es un embarazo de riesgo. No voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos, y no voy a mostrar la panza. Tampoco voy a decir el sexo de los bebés’”.

EL LLANTO DE DANIELA CELIS ANTES DE CONFIRMAR SU EMBARAZO

Muy movilizada por este presente, Daniela Celis fue indagada por la periodista Pilar Smith en el programa de streaming, Fuera de joda, pero la emoción le invadió el cuerpo: “Yo tengo mucho para contar. Se empezaron a viralizar muchas cosas, cosas que querían que se viralicen y cosas que no. Me re duele porque yo siento que... ay no puedo, chicos”, atinó a decir la joven, con lágrimas en los ojos, por lo que decidió levantarse y retirarse del estudio.

Minutos más tarde y ya más tranquila, Daniela terminó de confirmar la noticia: “Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales. Estoy muy contenta”.

“Obvio que el papá es Thiago”, continuó, pese a que instantes previos había pedido que no le pregunten por el padre de sus bebés en camino. “Yo quería ser madre joven”, cerró la exhermanita, en medio de la felicidad que vive por estare transitando esta nueva etapa en su vida.