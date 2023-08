Desde hace dos semanas, Daniela Celis de Gran Hermano 2022 decidió alejarse de las redes por recomendación médica. Por supuesto, aparecieron versiones de que estaría embarazada, algo que desmiente, y Pampito contó que la novia de Thiago Medina estaría viviendo una situación similar a la de varios de sus excompañeros.

“Tiene que ver con un tema de salud: está pasada de estrés, como le sucede a Coti”.

“Si está embarazada y no lo quiere contar, lo tenemos que respetar. Igual la información que me llega de Daniela es otra, no tiene que ver con un embarazo”, aseveró el periodista en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Tiene que ver con un tema de salud: está pasada de estrés, como le sucede a Coti”, aseguró, comparándola con la joven correntina. “Le dijeron que tiene que parar un poco, comer más y tomar vitaminas. Venía muy acelerada”, detalló.

DANIELA CELIS TOMÓ UNA LLAMATIVA POSTURA EN SU RELACIÓN CON THIAGO, EN MEDIO DE RUMORES DE EMBARAZO

En medio de los fuertes rumores de crisis de pareja, la exparticipante de Gran Hermano 2023 admitió que ya no convive con su novio. Aunque prefirió no dar detalles sobre su presente sentimental, dejó muy en claro que esta nueva etapa, en la que ya no comparte el día a día con él, le sienta bien.

“¿Puedo hacerte una pregunta que hicieron en el chat? Además, el otro día lo dijo Thiaguito...”, arrancó La Tora. “Sí, preguntame”, le dio el visto bueno Daniela.

“¿Estás conviviendo con Mara? ¿Vas a tu departamento y volvés? ¿A veces vas a lo de Marita?”, quiso saber. “Estoy viviendo con Mara. Y Milito, que es una re compañía para mí, lo amo a mi ahijado”, sentenció Daniela, dejando en claro que ya no convive con Thiago. ¿Todo mal?