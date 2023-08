Daniela Celis, que volvió a las redes sociales tras haber dado un paso al costado por recomendación de su médico, sorprendió a sus compañeros de Fuera de Joda al anunciar que dejó de convivir con Thiago Medina.

En medio de los fuertes rumores de crisis de pareja, la exparticipante de Gran Hermano 2023 admitió que ya no convive con su novio. Aunque prefirió no dar detalles sobre su presente sentimental, dejó muy en claro que esta nueva etapa, en la que ya no comparte el día a día con él, le sienta bien.

“¿Estás conviviendo con Mara? ¿Vas a tu departamento y volvés? ¿A veces vas a lo de Marita?”, quiso saber. “Estoy viviendo con Mara. Y Milito, que es una re compañía para mí, lo amo a mi ahijado”, sentenció Daniela, dejando en claro que ya no convive con Thiago.

“¿Puedo hacerte una pregunta que hicieron en el chat? Además, el otro día lo dijo Thiaguito...”, arrancó La Tora. “Sí, preguntame”, le dio el visto bueno Daniela.

“¿Estás conviviendo con Mara? ¿Vas a tu departamento y volvés? ¿A veces vas a lo de Marita?”, quiso saber. “Estoy viviendo con Mara. Y Milito, que es una re compañía para mí, lo amo a mi ahijado”, sentenció Daniela, dejando en claro que ya no convive con Thiago. ¿Todo mal?

MÁS DETALLES SOBRE LA SALUD DE DANIELA CELIS

En ese marco, Pampito aportó más datos sobre Daniela Celis: “La semana pasada se hizo estudios. A mí me contaron que estaba con un pico de estrés”.

“¿Viste cómo está Coti? Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro”, agregó el periodista.

Y Estefi Berardi concluyó el tema con otra breve textual de Daniela: “Necesitaba ponerle un freno a mi vida acelerada”.