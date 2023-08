Desde hace varios días circulan versiones de que Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano 2022, está embarazada de su primer hijo junto a Thiago Medina. Pilar Smith fue una de las periodistas que lo asegura, pero en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) contaron que Pestañela estaría muy molesta y que quiere iniciarle juicio por contarlo.

La periodista fue consultada por Intrusos y, lejos de achicarse, redobló la apuesta. “Bueno, nos vemos en la Justicia. Todavía no me llegó nada. No sé si tiene la dirección. Ahora cualquier cosa se la mando por redes sociales. No hay problema”, arrojó, tajante.

Y fue por más. “Tengo la información de que está embarazada y me debo a la información”, remató.

DANIELA CELIS CRUZÓ RE PICANTE A COTI ROMERO EN TWITTER: “ES FÁCIL NEGAR LO QUE DIJISTE, PERO ESTÁ GRABADO”

Muy picante, Coti Romero afirmó en LAM, donde fue temporalmente panelista, que su excompañera de Gran Hermano, Daniela Celis, se cuelga de ella para tener visibilidad en los medios.

“Si tan seguidora mía es, que se la pasa hablando de mí, porque yo nunca hablé mal de ella fuera del programa, nos puede mirar por ‘LAM’ de jueves a viernes de 20 a 22 horas que vamos a estar acá”.

“Si quiere entrar al ‘Bailando’ colgándose de los demás, no le voy a dar ese privilegio, que se lo gane ella solita, no colgándose del resto”, sentenció Coti, furiosa porque Daniela la fulminó en Mañanísima (Ciudad Magazine). A Daniela le cayó pésimo que Coti dijera que se está colgando de ella para ir al Bailando. Y muy picante, la cruzó en Twitter.

“Si yo hubiera querido entrar al bailando estaría haciendo campaña como hacés vos. Pero en este momento me convencieron mejores propuestas. Y estoy más que satisfecha con ellas. Es fácil negar algo que dijiste pero está todo grabado. Meses hablando y dedicando tiktoks’”, sentenció, redoblando la apuesta.