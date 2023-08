Las especulaciones acerca de que Daniela Celis estaría embarazada de su primer hijo (incluso se habla de mellizos) comenzaron a sonar desde hace varios días. En medio de una disputa con Pilar Smith, la exparticipante de Gran Hermano 2022 reapareció en sus redes y siguió dando que hablar con una llamativa selfie.

La exconcursante del reality compartió en sus stories una selfie de cuerpo entero, que desató una ola de comentarios acerca de si está en la dulce espera, fruto de su relación con Thiago Medina. Pestañela incluso jugó al suspenso.

“Hoy 19 hs. por Fuera de joda. Pongan alarma. Nos vemos ahí para hablar y aclarar todo”, aseveró, sobre el programa de streaming que comparte con sus excompañeros de reality. ¿Confirmará las versiones?

DANIELA CELIS TOMÓ UNA LLAMATIVA POSTURA EN SU RELACIÓN CON THIAGO, EN MEDIO DE RUMORES DE EMBARAZO

Daniela Celis, que volvió a las redes sociales tras haber dado un paso al costado por recomendación de su médico, sorprendió a sus compañeros de Fuera de Joda al anunciar que dejó de convivir con Thiago Medina.

En medio de los fuertes rumores de crisis de pareja, la exparticipante de Gran Hermano 2023 admitió que ya no convive con su novio. Aunque prefirió no dar detalles sobre su presente sentimental, dejó muy en claro que esta nueva etapa, en la que ya no comparte el día a día con él, le sienta bien.

“¿Puedo hacerte una pregunta que hicieron en el chat? Además, el otro día lo dijo Thiaguito...”, arrancó La Tora. “Sí, preguntame”, le dio el visto bueno Daniela.

“¿Estás conviviendo con Mara? ¿Vas a tu departamento y volvés? ¿A veces vas a lo de Marita?”, quiso saber. “Estoy viviendo con Mara. Y Milito, que es una re compañía para mí, lo amo a mi ahijado”, sentenció Daniela, dejando en claro que ya no convive con Thiago. ¿Todo mal?