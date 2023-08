Daniela Celis eligió la edición de su programa de streaming Fuera de joda de este jueves para dar a conocer la feliz noticia de que espera gemelos junto a Thiago Medina, a quien conoció en Gran Hermano 2022, y compartió un tierno video de su embarazo.

Tras la confirmación de esta linda noticia, y luego de protagonizar un emotivo momento en el streaming, que incluyó salir del aire debido a un tenso momento que vivió al aire con Pilar Smith, Daniela publicó el video en su cuenta de TikTok contando cómo fueron las últimas semanas de su vida.

Ocurre que Daniela está transitando un embarazo de riesgo, tal como se filtró a la prensa, y por eso no quería contar nada sobre su estado, pero las filtraciones en los medios la llevaron a mostrar la ecografía 4D de sus gemelos.

Leé más:

Daniela Celis confirmó que está embarazada de Thiago Medina: “Voy a ser mamá de gemelos”

DANIELA CELIS MOSTRÓ CÓMO FUERON ESTOS MESES DE EMBARAZO ANTES DE LA FELIZ CONFIRMACIÓN

En este sentido, la ex Gran Hermano 2022 mostró en su video, musicalizado con el tema La biirrubina Juan Luis Guerra mientras iban sucediéndose las fotografías del test de embarazo, su espera en una clínica, los exámenes médicos

“Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales. Estoy muy contenta”, contó ella en Fuera de joda.

Daniela Celis (Fotos: Instagram @danielacelis01)

“Obvio que el papá es Thiago”, continuó, pese a que instantes previos había pedido que no le pregunten por el padre de sus bebés en camino. “Yo quería ser madre joven”, cerró Daniela en medio de la felicidad que vive su estado en esta nueva etapa en su vida.

Leé más:

Camila, la hermana de Thiago Medina, rompió en llanto al enterarse del embarazo de Daniela Celis