Daniela Celis y Thiago Medina serán papás por primera vez y estuvieron en el living de Georgina Barbarossa contando sus sensaciones. Después de practicar cómo poner un pañal, el exparticipante de Gran Hermano 2022 contó cómo reaccionó cuando se enteró de la noticia.

“Le dije ‘vamos a tener que hacer todo lo posible para que ellos estén bien, que tenía que cuidarse y comer bien’. Re contento. No sabés lo que fue”.

“No me imaginaba nada. Estaba con mi hermano, me bañé, me preparé y fui a su casa. Me dijo ‘tengo que contarte algo’. ‘Me hice una prueba de embarazo, pero que para sacarse la duda, me hice otra y estoy embarazada’. Me quedé mirándola”, relató, en A la Barbarossa.

Thiago, quien había expresado su molestia por quienes lo criticaban, contó que fue pura felicidad al conocer que sería papá. “‘Es más, me hice análisis de sangre, de orina y una ecografía y no es uno. Son gemelos’. Ahí me puse re contento y la abracé”, aseveró, sonriente.

THIAGO MEDINA HABLÓ DE SU REACCIÓN CUANDO SUPO QUE IBA A SER PAPÁ CON DANIELA CELIS

El joven repitió las palabras que le dedicó a Pestañela en el conmovedor momento.

Mientras que Daniela fue súper sincera. “Tenía miedo sobre cómo iba a reaccionar pero me sorprendió para bien. Estalló de emoción, de alegría y me sentí muy acompañada por Thiago”, contó, feliz.