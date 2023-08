Hace pocos días Daniela Celis sorprendió a todos al revelar que serán padres de gemelos junto a Thiago Medina. Feliz por la noticia, mientras hace reposo por su estado, mostró en sus redes la alegría que tienen con el exconcursante de Gran Hermano 2022 y cómo ya se preparan para la llegada de sus hijos… ¡ensayando cómo poner pañales!

“¿Nos sorprendió a todos o solo a mí?”.

“Vamos a estar experimentando cómo ser padres y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiarle el pañal. ¿Cómo te ves?”, contó Pestañela a cámara junto a su novio, mientras sostenía un bebe de juguete.

Contrario a lo que todos pensaban, el muchacho se mostró muy suelto haciendo la tarea. “¿Nos sorprendió a todos o solo a mí?”, puso, divertida en sus stories mientras mostraba el talento desconocido de Thiago. “¿Estás ansioso?”, le preguntó la joven y él no escondió sus sensaciones. “Un poco”, reconoció, sonriente.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ DETALLES DE SU CHARLA CON DANIELA CELIS: “ME DIJO QUE TIENE UN EMBARAZO DE RIESGO”

Luego de las repercusiones que despertó la noticia sobre el embarazo de Daniela Celis, quien decidió confirmar ella misma que espera gemelos de Thiago Medina –a quien conoció en su paso por Gran Hermano 2022- en su programa de streaming, Fuera de joda; Ángel de Brito reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con la joven.

El conductor de LAM –que contó que Daniela está de casi dos meses de embarazo- explicó por qué la exhermanita decidió ir a la Justicia después de que se filtrara que se encuentra en la dulce espera: “‘Con los únicos con los que estoy con un tema legal porque les mandé carta documento es con la clínica y a la obra social porque me enviaron que pasaron mis informes’. Ahí está lo del embarazo de riesgo, que es lo que pasa puntualmente con este tema”, expresó el conductor.

“Me dice ‘eso ya es ilegal. Contra el medio y los periodistas, no pasa nada, entiendo que es parte de esto’”, agregó De Brito, dejando en claro que la futura mamá no busca dirimir sus diferencias con ningún medio.

Por último, De Brito ahondó en la fuerte postura que tomará Daniela: “‘Es un embarazo de riesgo. No voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos, y no voy a mostrar la panza. Tampoco voy a decir el sexo de los bebés’”.