Un insólito y divertido momento se vivió en el programa de Georgina Barbarossa cuando un detalle de maquillaje terminó desatando un ida y vuelta desopilante entre la conductora, Pía Shaw y Analía Franchín.

Todo comenzó cuando Georgina expuso al aire un “problema muy serio” que rápidamente se convirtió en una humorada televisiva.

La conductora de Telefe puso el tema sobre la mesa en A la Barbarossa y dejó al descubierto el olvido de Pía, lo que derivó en risas, reproches y bromas en pleno vivo.

El olvideo de Pía Shaw que Analía no dejó pasar (Captura de A la Barbarossa-Telefe)

COQUETA: PÍA SHAW TUVO UN DESCUIDO Y LA MANDARON AL FRENTE

Georgina Barbarossa: -Tuvimos un problema muy serio porque Pía hoy no se puso rimel (máscara de pestañas).

Analía Franchín: -Yo le dije.

Pía Shaw: -Che, pasó una hora y media de programa. Qué amiga te dice “¿por qué no te pusiste rimel? después de dos horas”. ¿Por qué no me avisaste antes?

Analía: -Porque ahora me doy cuenta.

Georgina: -Tenés los ojos tan lindos que no se te nota.

Pía: -Pero mirá la yegua cómo se dio cuenta.

Georgina: -La yegua se dio cuenta. Entonces, si ella se siente muy mal, creo que tenemos que empezar todo el programa de vuelta.

Pía: -Yo digo que tengo una alergia, por eso no me los pinté para que sepas. (Bromeó)

