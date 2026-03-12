La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vive un clima de tensión constante, y esas emociones parecen haber afectado la salud de Andrea del Boca, quien debió ser vista por doctores en el reality de Telefe.

Así lo reveló Santiago del Moro, quien compartió detalles sobre los problemas médicos que la actriz está atravesando dentro de ka casa, lo que ha provocado que se ausente de algunas actividades y tareas dentro de la casa.

Durante la emisión, el conductor explicó que la actriz viene lidiando con un fuerte cuadro: “Andrea viene de un problema estomacal y eso se le empalma con una gripe”, relató. Además, Del Moro relató que la situación de la participante ha sido lo suficientemente grave como para que los médicos deban intervenir y acompañarla durante este difícil momento.

Foto: Captura (Telefe)

“Andrea se sintió mal del estómago, de hecho, lo han visto: se cocina arroz y todo. Tiene problemas estomacales”, agregó Santiago, dejando en claro que los problemas de salud de Andrea no son solo un tema de gripe, sino que se ha visto afectada por una condición médica más seria.

La situación se volvió aún más compleja cuando el malestar estomacal se combinó con los efectos de la gripe, lo que la dejó fuera de algunas actividades del programa.

Santiago del Moro: “Andrea viene de un problema estomacal y eso se le empalma con una gripe”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA EXTRAÑA ACTITUD DE ANDREA DEL BOCA EN SU PRIMER DÍA EN GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada prometía ser uno de los grandes acontecimientos de la edición. Y en apenas su primer día, la actriz ya generó repercusiones por una escena tan emotiva como llamativa.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales y entre los seguidores del reality de Telefe, se la ve sola en la habitación, sentada en la cama, sosteniendo una almohada que tenía impresa una foto de su hija Anna Chiara y su perro.

Con un tono suave y visiblemente movilizada, Andrea le habló directamente a la imagen como si estuviera en contacto con ellos: “Mandale un beso de mi parte, de su suegrita”, expresó la actriz, riéndose, en un susurro cargado de afecto.

Foto: Prensa Telefe

Segundos después, aún abrazada a la almohada, cerró el breve momento con una frase cotidiana que contrastó con la intensidad emocional de la escena: “Bueno, me voy a ir a buscar agua”.

El gesto, íntimo y fuera de lo común dentro de la dinámica del programa, no tardó en despertar todo tipo de interpretaciones entre los televidentes, que destacaron tanto la vulnerabilidad de la actriz como el desconcierto que generó verla interactuar con un objeto personal en medio del aislamiento.