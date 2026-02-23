A horas del esperado estreno de Gran Hermano Generación Dorada, Telefe reveló oficialmente quiénes integrarán La Liga de Streamers, el equipo que llevará el minuto a minuto del reality a las plataformas digitales. El anuncio generó una ola de expectativa entre los fanáticos, que ya palpitan una edición cargada de novedades tanto dentro de la casa como en el universo del streaming.

Para esta nueva etapa, el canal apostó fuerte y sumó a algunos de los creadores de contenido más populares del país. Juariu, Boffe, Caro Trippar, Coker, Luquitas Rodríguez y Rober Galati serán los encargados de analizar el juego, mostrar las reacciones en vivo y compartir todo lo que pase con los participantes desde sus propias plataformas.

La Liga de streamers de Gran Hermano (Foto: Telefe)

La presencia de estos nombres promete ampliar el fenómeno de Gran Hermano más allá de la pantalla tradicional. Los seguidores podrán ver el detrás de escena, conocer detalles inéditos y vivir cada emoción junto a los streamers, que ya tienen miles de seguidores en redes sociales.

La expectativa es enorme: la audiencia espera ver cómo reaccionan los famosos que ingresarán a la casa, entre los que ya se filtraron nombres como Divina Gloria y la actriz Andrea del Boca. La lista completa de participantes todavía es un misterio, pero las filtraciones ya generaron revuelo en las redes ya que se algunos periodistas aseguran que serán 42 personas.

En la previa del debut, Santiago del Moro mostró cómo será la nueva casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde convivirán personalidades que prometen dar que hablar y fanatizar a la audiencia una vez más.

Además, el conductor se refirió a la polémica sobre el contenido que se vende en redes sociales y no esquivó el debate: “Se romantiza una salida de plata fácil”, lanzó, generando repercusión entre sus seguidores.

