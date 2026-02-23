El nombre de Gran Hermano quedó asociado para siempre a múltiples escenas que marcaron la historia de la televisión argentina, pero pocas resultaron tan impactantes como la protagonizada por Carolina Chiappetta en 2001.

Su salida del reality, apenas días después del atentado contra las Torres Gemelas, se transformó en un fragmento repetido durante años en programas de archivo, especiales y compilaciones virales.

Así luce hoy Carolina Chiappetta, la ex Gran Hermano viral por un increíble momento con Soledad Silveyra | Créditos: Instagram @carochiappetta

Hasta antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Carolina trabajaba como azafata, una profesión que reflejaba su interés por la aviación y que, con el tiempo, volvería a ocupar un rol central en su vida.

Así luce hoy Carolina Chiappetta, la ex Gran Hermano viral por un increíble momento con Soledad Silveyra | Créditos: Instagram @carochiappetta

VIDEO VIRAL DE LA EX GRAN HERMANO CON SOLEDAD SILVEYRA

La noche de su salida quedó grabada en la memoria colectiva. En el estudio, la conductora Soledad Silveyra le comunicó en vivo que, mientras ella permanecía aislada, dos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas en Nueva York.

Chiappetta rompió en llanto, visiblemente en shock, sin poder procesar la magnitud de la noticia.

Tras su salida, Chiappetta tuvo algunas participaciones en programas como “Sentí el verano” y “Videomatch”, pero decidió no continuar una carrera sostenida en los medios.

Así luce hoy Carolina Chiappetta, la ex Gran Hermano viral por un increíble momento con Soledad Silveyra | Créditos: Instagram @carochiappetta

Lejos de aprovechar la notoriedad televisiva, optó por retomar su camino en el ámbito aeronáutico, el mismo que había dejado en pausa antes de ingresar al reality. Hoy mantiene un perfil bajo y una vida alejada de la exposición pública.