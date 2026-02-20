A pocos días de que comience Gran Hermano: Generación Dorada, en Sálvese Quien Pueda revelaron que un famoso exjugador fue convocado oficialmente por la producción para que sea parte del reality de Telefe, pero tras evaluarlo, dijo que no. Se trata de Matías Defederico, el exesposo de Cinthia Fernández, con quien tiene a sus hijas Charis, Bella y Francesca.
Así lo reveló Martín Salwe en el programa de América: “Tengo data. Hay un exjugador de fútbol que rechazó la propuesta de Gran Hermano: Generación Dorada”.
“Lo llamaron de la producción, le dijeron ‘queremos que estés vos, sos lo que buscamos’. Primero lo pensó, pero después de un tiempo, dijo ‘no, gracias’”, agregó.
“Lo pensó un poco, habló con alguien de su confianza que trabaja en los medios, para asesorarse. Y dijo que no, finalmente”, siguió. Y develó el misterio: “Al que llamaron, convocaron y rechazó Gran Hermano: Generación Dorada fue Matías Defederico”.
FUERTE ACLARACIÓN DE SANTIAGO DEL MORO SOBRE LA NUEVA EDICIÓN DE GRAN HERMANO: “ESO NO ME LO BANCO”
Santiago del Moro dio una nota a LAM y no se guardó nada al hablar sobre la nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada. Directo, filoso y auténtico, el conductor dejó en claro que este año no habrá lugar para participantes que busquen “acomodar” sus tiempos o condiciones.
“Gran Hermano no es un programa más, no es un reality más. No es que vas a bailar o a cocinar y te volvés a tu casa. Ahí tenés que ir a convivir, a bancártela con gente que no conocés”, arrancó diciendo Del Moro.
Además, explicó que el encierro no es para cualquiera: “Son muchos días, es mucho tiempo. Entonces no es un formato para cualquiera. Para mí, es fundamental que la gente que vaya ahí tenga ganas de estar”, agregó.
Pero la frase más picante llegó cuando habló de los famosos —y no famosos— que intentan negociar cuántas semanas se quedarían dentro de la casa: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.
Por otro lado, Del Moro fue contundente sobre lo que espera de los concursantes: “Toda la gente que vaya, sea famosa o no, tiene que ir con ganas de jugar y quedarse hasta el último día. Porque si no, le sacaría la posibilidad a una persona que tenga ganas de entrar. Hay miles de anotados y no sería justo”.
“Digo esto porque hay muchos fantasmas detrás de los realities, que van y arreglan por una, dos, tres semanas. No es lo que buscamos, no es lo que soñamos”, cerró el presentador, tajante.