La cuenta regresiva ya empezó y Santiago del Moro se encargó de aumentar la expectativa. A través de sus redes sociales, el conductor de Gran Hermano: Generación Dorada mostró uno de los lugares más lindos y llamativos de la nueva casa, que ya está en la recta final antes del gran estreno.

En la imagen que compartió, se puede ver una impactante pileta estilo playa, rodeada de una ambientación moderna y luminosa, que promete convertirse en uno de los escenarios clave del reality.

Pero eso no fue todo. “¡Además de la pileta/playa ya está casi lista la otra techada y climatizada! ¡Falta poco!”, escribió Del Moro, revelando un detalle que no pasó desapercibido entre los fanáticos del programa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

Con ese mensaje, el conductor confirmó que la casa contará no solo con un espacio al aire libre, sino también con una pileta cubierta y climatizada, ideal para el juego sin importar el clima y para generar momentos de alto voltaje entre los participantes.

Fiel a su estilo, Santiago acompañó el posteo con el hashtag #GranHermano Generación Dorada y recordó un dato clave: el debut será el próximo 23 de febrero, una fecha que ya está marcada en rojo por los seguidores del reality más famoso del país.

Santiago del Moro: “¡Además de la pileta/playa ya está casi lista la otra techada y climatizada! ¡Falta poco!”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FUERTE ACLARACIÓN DE SANTIAGO DEL MORO SOBRE LA NUEVA EDICIÓN DE GRAN HERMANO: “ESO NO ME LO BANCO”

Santiago del Moro dio una nota a LAM y no se guardó nada al hablar sobre la nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada. Directo, filoso y auténtico, el conductor dejó en claro que este año no habrá lugar para participantes que busquen “acomodar” sus tiempos o condiciones.

“Gran Hermano no es un programa más, no es un reality más. No es que vas a bailar o a cocinar y te volvés a tu casa. Ahí tenés que ir a convivir, a bancártela con gente que no conocés”, arrancó diciendo Del Moro.

Además, explicó que el encierro no es para cualquiera: “Son muchos días, es mucho tiempo. Entonces no es un formato para cualquiera. Para mí, es fundamental que la gente que vaya ahí tenga ganas de estar”, agregó.

Foto: Captura (América)

Pero la frase más picante llegó cuando habló de los famosos —y no famosos— que intentan negociar cuántas semanas se quedarían dentro de la casa: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.

Por otro lado, Del Moro fue contundente sobre lo que espera de los concursantes: “Toda la gente que vaya, sea famosa o no, tiene que ir con ganas de jugar y quedarse hasta el último día. Porque si no, le sacaría la posibilidad a una persona que tenga ganas de entrar. Hay miles de anotados y no sería justo”.

Santiago del Moro: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.

“Digo esto porque hay muchos fantasmas detrás de los realities, que van y arreglan por una, dos, tres semanas. No es lo que buscamos, no es lo que soñamos”, cerró el presentador, tajante.