La cuenta regresiva ya empezó y la expectativa es total. Gran Hermano: Generación Dorada debutará el lunes 23 de febrero a las 22:15 por Telefe y no será una edición más: el formato celebra 25 años en la Argentina y la producción decidió romper todas las reglas desde el minuto uno.

La primera gala marcará el ingreso de la primera tanda de participantes, aunque el número exacto recién se conocerá en vivo. El suspenso continuará 48 horas más: el martes 24 se sumarán uno a uno los restantes jugadores hasta completar un plantel que, según anticipan, superará los 30 concursantes. Una verdadera multitud que promete alianzas cruzadas, estrategias impredecibles y conflictos desde el arranque.

La gran bomba llegará el miércoles 25 de febrero. Apenas dos días después del estreno, tendrá lugar la primera gala de nominación. Se terminó el clásico período de adaptación: esta vez no habrá tregua.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

Ese mismo día, Santiago del Moro conducirá el primer debate junto a los analistas, instalando desde el inicio el clima de estrategia feroz que caracteriza al reality.

Como si fuera poco, se implementará un nuevo sistema de votación en el confesionario, cuyos detalles aún se mantienen en secreto. Un factor de incertidumbre que puede alterar cualquier planificación y obligará a los jugadores a improvisar bajo presión.

Santiago del Moro en la presentación de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: Movilpress)

La vivienda más famosa del país también se renueva. El cambio más impactante: la histórica pileta fue reemplazada por una playa artificial, que modificará por completo la dinámica en el exterior.

Además, el jardín suma una estructura inédita bautizada como “La Puerta Roja”, que según adelantaron desde las redes oficiales será clave para desafíos, ingresos inesperados y giros explosivos.

Santiago del Moro en la presentación de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: Movilpress)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FUERTE ACLARACIÓN DE SANTIAGO DEL MORO SOBRE LA NUEVA EDICIÓN DE GRAN HERMANO: “ESO NO ME LO BANCO”

Santiago del Moro dio una nota a LAM y no se guardó nada al hablar sobre la nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada. Directo, filoso y auténtico, el conductor dejó en claro que este año no habrá lugar para participantes que busquen “acomodar” sus tiempos o condiciones.

“Gran Hermano no es un programa más, no es un reality más. No es que vas a bailar o a cocinar y te volvés a tu casa. Ahí tenés que ir a convivir, a bancártela con gente que no conocés”, arrancó diciendo Del Moro.

Además, explicó que el encierro no es para cualquiera: “Son muchos días, es mucho tiempo. Entonces no es un formato para cualquiera. Para mí, es fundamental que la gente que vaya ahí tenga ganas de estar”, agregó.

Foto: Captura (América)

Pero la frase más picante llegó cuando habló de los famosos —y no famosos— que intentan negociar cuántas semanas se quedarían dentro de la casa: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.

Por otro lado, Del Moro fue contundente sobre lo que espera de los concursantes: “Toda la gente que vaya, sea famosa o no, tiene que ir con ganas de jugar y quedarse hasta el último día. Porque si no, le sacaría la posibilidad a una persona que tenga ganas de entrar. Hay miles de anotados y no sería justo”.

Santiago del Moro: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.

“Digo esto porque hay muchos fantasmas detrás de los realities, que van y arreglan por una, dos, tres semanas. No es lo que buscamos, no es lo que soñamos”, cerró el presentador, tajante.