El comienzo de Gran Hermano Generación Dorada genera expectativas entre los espectadores, pero mucho más entre los aspirantes a convivir en la casa más famosa, y ahora explotó la polémica porque se supo cuánto van a cobrar por semana en mano.

“Cuando vos salgas te van a decir, estuviste 17 semanas, bueno, te corresponde tanto”, explicó Santiago Sposato de entrada.

Luego, el panelista de Ya fue todo aclaró que quienes comiencen este lunes 23 van a embolsar: “137 mil pesos por semana”.

Cuánto cobrarían los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Lo que pasado a un sueldo mensual serían “548.000 pesos”, teniendo en cuenta que el Salario Mínimo, Vital y Móvil es 346.800 pesos por jornada completa.

Polémica en las redes por lo que cobrarían los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Y dado que en Gran Hermano estarían encerrados 24 horas generando contenido, en las redes explotó la polémica por lo bajo de la retribución.

Aunque el ganador se llevaría esa suma, más la del gran premio, que en la edición anterior ascendió a 84 millones de pesos.