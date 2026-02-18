El ganador de Gran Hermano 2007, Esteban Morais, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que un incendio devastara por completo su vivienda en la zona norte del conurbano bonaerense.

El episodio, que comenzó con una explosión, provocó pérdidas totales y dejó a su familia sin pertenencias, aunque también estuvo marcado por un hecho que el propio protagonista definió como un verdadero milagro.

Según relató el ex participante de Gran Hermano, todo ocurrió tras una falla eléctrica originada mientras operarios trabajaban en la cuadra. De acuerdo a su testimonio, una intervención sobre un poste habría generado una alteración en el suministro que provocó una sobrecarga de tensión dentro de su hogar.

Ese pico eléctrico afectó los artefactos y habría desencadenado el foco ígneo que, en cuestión de minutos, se volvió incontrolable.

Milagro para Bam Bam Morais: un incendió arrasó su casa y perdió todo | Créditos: Captura Paparazzi

BAM BAM MORAIS SUFRIÓ EL INCENDIO DE SU CASA

Morais explicó que uno de los televisores fue el primer elemento en incendiarse. El fuego avanzó rápidamente por la vivienda hasta provocar una explosión que destruyó ambientes completos y lanzó vidrios hacia el exterior.

Las llamas consumieron muebles, electrodomésticos, documentación y objetos personales, lo que derivó en pérdidas económicas muy significativas.

En medio del dramático escenario, ocurrió una situación que pudo haber terminado en tragedia. Su hija pequeña, que habitualmente duerme la siesta en una de las habitaciones afectadas, no se encontraba en ese lugar al momento del siniestro. Ese día, la niña le pidió salir a pasear, y Morais accedió. Mientras caminaban, el fuego comenzó a propagarse dentro de la casa.

Milagro para Bam Bam Morais: un incendió arrasó su casa y perdió todo | Créditos: Captura Paparazzi

Al regresar, el ex Gran Hermano se encontró con la escena devastadora: su vivienda envuelta en llamas. El impacto emocional fue inmediato, no solo por la magnitud de las pérdidas materiales, sino por la dimensión del peligro que su familia había evitado.

Morais aseguró que representantes de la empresa eléctrica se habrían comunicado para asumir responsabilidades, y adelantó que iniciará acciones legales para reclamar por los daños. Mientras tanto, enfrenta el desafío de reconstruir su vida tras haber perdido prácticamente todo lo que tenía.