Bam Bam Morais confirmó su separación de Melisa Martin. Hace un mes que no están juntos, pero llevaban un tiempo extenso de pelea tras pelea. Juntos, tuvieron a Martina, su única hija.

El periodista Federico Flores, más conocido como Fede Flowers, publicó en su cuenta de X una captura de una conversación donde el ex participante de Gran Hermano confesó: “Regla de la vida: no insistir cuando no es saludable”.

Bam Bam Morais se separó de Melisa Martin | Créditos: X @fedeflowersok

Federico agregó contó además que la separación es definitiva y no están juntos desde junio, ya que llevaban cuatro meses de “pelea tras pelea” y que la intención de Bam Bam es evitar conflictos a futuro teniendo una hija en común.

QUÉ ES DE LA VIDA DE BAM BAM DE GRAN HERMANO 2007

Esteban Morais fue el ganador de Gran Hermano 2007 con 208.500 votos en la final. Su carisma y fama lo llevaron a convertirse en mediático, perfil del que se alejó a los pocos meses.

Ahora, Bam Bam es dueño de dos restaurantes en Pilar, un centro de estética vehicular, departamentos destinados al alquiler y un complejo turístico en Villa Carlos Paz.