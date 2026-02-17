A cinco meses del grave accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte, Thiago Medina realizó un vivo en TikTok y mostró cómo evolucionan las cicatrices que le quedaron tras las cirugías.

En septiembre de 2025, al ex Gran Hermano le extirparon el bazo y le reconstruyeron la parrilla costal, luego de sufrir ocho costillas fracturadas.

Thiago Medina mostró las cicatrices en vivo a cinco meses del grave accidente

Thiago Medina mostró sus cicatrices en un vivo

“¿Cómo va tu recuperación?”, le preguntó un seguidor durante la transmisión en vivo.

Thiago, que estaba cocinando en la casa que comparte con Daniela Celis y sus gemelas, dejó la olla, se quitó el delantal y decidió mostrar su cuerpo ante la cámara.

“Bien. Mirá cómo están quedando las cicatrices”, le respondió al usuario.

Luego agregó, con sinceridad: “No soy de mostrar, pero ya está, las marcas son marcas, gente. Me da vergüenza, pero estamos”.

El ex GH exhibió las cicatrices en el abdomen, la espalda y el lateral de las costillas, dejando ver las secuelas físicas que le dejó el dramático accidente.

Capturas del vivo de Thiago Medina en TikTok.