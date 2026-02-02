Thiago Medina rompió el silencio sobre uno de los momentos más críticos de su vida.

Después de estar al borde de la muerte y permanecer internado durante un mes y dos semanas, el ex participante de Gran Hermano reveló en DGO stream una experiencia que nunca antes había contado: “Me fui al cielo yo. Yo tenía la imagen en mi cabeza que no me olvido nunca, era como una puerta blanca. Todo alrededor era nube, todo blanco. Y una puerta enorme blanca y una persona parada en la puerta”, relató con emoción.

Según su testimonio, intentó cruzar esa puerta pero una presencia se lo impidió: “Yo quería cruzar la puerta y esa persona me decía: ‘Tenés que volver, tenés que volver, tenés que volver’. Y al otro día me desperté”. Esta experiencia cercana a la muerte marcó profundamente al joven influencer.

Thiago Medina el día que fue dado de alta (Foto: RS Fotos).

ASÍ FUERON LOS SUEÑOS DE THIAGO MEDINA DURANTE LA INTERNACIÓN

Pero la visión celestial no fue la única experiencia que Thiago Medina atravesó durante su internación. El joven reveló que vivió un sueño recurrente que lo atormentaba: “Yo a Dani le conté que tenía un sueño constante, que quería salir del sueño y cuando estaba por salir me volvía al mismo lugar”.

Thiago Medina en su moto | El auto que chocó al ex Gran Hermano (Fotos: redes sociales).

Daniela Celis, le explicó después que esa sensación tenía una razón médica: “Yo hacía fuerza con mi cabeza, le mandaba a mi cuerpo señales para despertarme y los doctores me seguían durmiendo, porque yo no me podía despertar por las costillas. Todavía en ese momento no me habían operado las costillas”, contó el padre de las mellizas Aimé y Laia.

Thiago Medina mostró las cicatrices que le quedaron tras salvarse la vida. (Foto: @thi4go_km)

Durante 21 días estuvo dormido de los 45 que pasó en el hospital, tiempo que describió como “eterno”.

LAS PESADILLAS QUE THIAGO MEDINA NO SE ANIMA A REVELAR: “SON MUY HEAVY”

Además de la experiencia mística y los sueños recurrentes, Thiago Medina confesó que atravesó pesadillas oscuras que decidió mantener en la intimidad: “Tuve peores sueños que ahora no me afectan nada, pero son medios heavy. Yo siento que no puedo hablar con nadie. Le conté un poquito a Dani, pero como que es muy fuerte para contarlo”, admitió el influencer.

El primer recuerdo al despertar fue ver al médico y pedir agua, iniciando así su largo camino de recuperación que lo cambió para siempre.