A siete días del accidente en moto, Thiago Medina (22) entró a quirófano en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde lucha por su vida.

Pía Shaw dio detalles de la compleja intervención al ex Gran Hermano 2022.

El 12 de septiembre fue operado de urgencia: le extirparon el bazo. Además, tiene el pulmón y el riñón lesionados, así como costillas y otros huesos rotos en la zona del tórax.

Thiago Medina en su moto | El auto que chocó al ex Gran Hermano (Fotos: redes sociales).

TODOS LOS DETALLES DE LA OPERACIÓN DE THIAGO MEDINA

“Thiago Medina entró a quirófano. Está siendo intervenido en este momento. La operación va a durar 4 o 5 horas; es muy larga”, dijo Pía Shaw en A la Barbarossa.

Y continuó: “Durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana, para que estuviera preparado para esta operación”.

“Ayer le había bajado la fiebre y, después de una junta médica, llegaron a esta operación”, continuó la panelista sobre Thiago.

Y afirmó: “La operación es fundamental para seguir adelante. Él está con respirador”.

QUÉ LE VAN A REPARAR A THIAGO MEDINA

“Tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota”, detalló Pía.

“Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”, concluyó.