Desde que Andrea del Boca se retiró de Gran Hermano Generación Dorada las especulaciones están al orden del día, y este lunes se filtró la falsa identidad bajo la cual ella se internó en una clínica de urgencia.

“Andrea del Boca ingresó al sanatorio con otro nombre. ¿Se acuerdan que no estaba registrada?“, contó Guido Záffora.

“El nombre de Andrea es Ana Biancuso. Así ingresó al sanatorio Las Lomas”, reveló el panelista de DDM.

Toda la verdad sobre la salud de Andrea del Boca tras su sorpresiva salida de Gran Hermano (captura de Telefe)

Si bien se pensó en que sería el nombre de la madre, luego el periodista explicó que era un anagrama.

El antecedente

“En el 2019,ella hizo lo mismo en la Bazterrica. Ingresó a hacerse una operación que se decía que era una hernia abdominal”, reveló Záffora.

Pero en realidad “se hizo una lipo y se hizo las lolas”, también con la identidad de Ana Biancuso, porque “tenía una película que al final no se hizo”.

La negociación de Andrea del Boca y su regreso a Gran Hermano

Después de pasar cuatro noches en habitaciones de hotel, reunirese con su abogado y recargar pilas, Andrea del Boca habría acordado una mejora sustancial en su contrato al pasar a cobrar 1.700.000 pesos por día de reality.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, insistieron en que la idea de ella no sería llegar al final del encierro, y que su regreso además depende de la autorización de su cardiólogo, ya que su patología requiere de una medicación diaria y control.