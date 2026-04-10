La casa de Gran Hermano: Generación Dorada no fue la misma tras la visita sorpresa de Anna del Boca, quien no dudó en dejar su huella en cada rincón durante su paso por el reality de Telefe. A pesar de que su madre, Andrea del Boca, tuvo que abandonar la competencia debido a un accidente, la hija de la actriz se metió en la casa y no solo con su presencia: ¡revolucionó todo!

En su ingreso a la sección “Congelados”, donde los participantes no pueden hablar ni moverse, Anna no pasó desapercibida. Con una energía que desbordaba y una actitud desafiante, comenzó a interactuar con los jugadores de manera contundente: “¡Qué energía pesada! ¡Qué emoción! Hola Manu, sabes que en mí tienes una aliada siempre, gracias“, comenzo diciendo, al ver a Manuel Ibero.

Luego, se acercó a otra jugadora que estuvo muy cerca de su mamá: “Necesito abrazar a Yipio, te quiero, sos una mujer hermosa, gracias”, atinó a decir, además de dejar en claro que la quiere ver en la final.

Foto: Captura (Telefe)

Con la calidez de una hija decidida, Anna continuó: “Me voy a presentar, me llamo Anna del Boca. Están re lindos. ¡Qué linda casa! ¿Me quedo?”, preguntó, mientras recorría la casa y se acostaba en una de las camas del cuerto de mujeres, mostrando su confianza.

Sin perder tiempo, la hija de Andrea dejó un mensaje claro a todos: “¡Mamá, te amo! ¡Te amo, Andrea del Boca!” gritó con emoción, dejando claro el amor incondicional hacia su madre.

Uno de los momentos más simbólicos de su visita fue cuando se acercó a la cocina y pidió, con humor, que pusieran una estrella en el lugar donde su mamá había sufrido la caída que la obligó a abandonar el juego.

Foto: Captura (Telefe)

“Voy a ser clara, hay Del Boca para rato. Y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”, dijo, marcando su presencia de forma firme y decidida.

Pero no todo quedó allí. Antes de retirarse, Anna dejó una frase potente: “¡Cuiden la casa, en cualquier momento vuelvo! Ojo conmigo. Y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no le dan el premio. Y tampoco el cariño de la gente”, sentenció, dejando en claro que su influencia está lejos de ser un juego.

Anna del Boca: “¡Cuiden la casa, en cualquier momento vuelvo! Ojo conmigo. Y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no le dan el premio. Y tampoco el cariño de la gente”.

Con su visita, Anna del Boca -que ingresó para retirar las pertenencias que dejó su mamá- no solo mostró su apoyo a su madre, sino que también dejó claro que la familia Del Boca tiene la fuerza para seguir adelante.

Foto: Captura (Telefe)

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¿SE ENAMORÓ EN GRAN HERMANO? LA FUERTE CONFESIÓN EN VIVO DE EDUARDO CARRERA AL HABLAR DE ANDREA DEL BOCA EN GRAN HERMANO: “LA EXTRAÑO”

El clima en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a subir de temperatura, pero esta vez no por una pelea sino por una inesperada confesión de amor. El protagonista fue Eduardo Carrera, quien dejó a todos en shock al hablar sin filtro de lo que siente por Andrea del Boca.

En pleno vivo, cuando le preguntaron directamente por la actriz, Eduardo no dudó: “La extraño. Hoy le hablaba a Yipio (Gisela Pintos) de ella”, lanzó, dejando en claro que la ausencia de Andrea dentro de la casa no le es indiferente.

Pero lo más fuerte vino después, cuando fue por más y dejó entrever que lo suyo podría continuar fuera del reality de Telefe: “La extraño y espero conocerla mucho mejor afuera”, expresó, alimentando las versiones de un posible romance en un futuro.

Foto: Captura (Telefe)

La situación generó sorpresa entre sus compañeros, sobre todo porque dentro de la casa Eduardo no había avanzado de forma tan explícita. Incluso él mismo intentó justificarse: “La mirada de Yanina (Zilli) era tan penetrante y tan aguda que no me podía expresar libremente”, explicó, dando a entender que ciertas tensiones lo frenaban.

Ahora, con Andrea fuera del reality y él todavía en competencia, la historia suma un nuevo capítulo: ¿nace un romance o es solo estrategia?