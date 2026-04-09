La salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano sigue generando repercusiones, pero en las últimas horas sumó un nuevo capítulo cargado de polémica. Esta vez, quien tomó la palabra fue Carmiña Masi, que en el streaming Bondi lanzó durísimas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Desde el inicio, Masi sembró dudas sobre lo ocurrido con la actriz dentro de la casa: “Dudamos todos de la caída”, aseguró, dejando entrever sospechas sobre el accidente. Sin embargo, luego matizó su postura al analizar las imágenes: “Al verlas desde otro ángulo, uno se da cuenta que no tuvo ni siquiera la reacción de poner las manos, cayó de rostro”, describió.

QUÉ DIJO CARMIÑA SOBRE LOS DIENTES DE ANDREA DEL BOCA

Pero el momento más tenso llegó cuando la panelista apuntó directamente contra el aspecto físico de la actriz, con un comentario que generó sorpresa y risas en el estudio:

“Las porcelanas viejas de los dientes chau, ojalá que se le ponga un comedor nuevo”, lanzó sin rodeos sobre Andrea Del Boca.

Sus palabras no tardaron en generar revuelo en redes sociales, donde muchos cuestionaron el tono de sus dichos.

Crédito: Instagram

CRÍTICAS AL REGLAMENTO Y SOSPECHAS DE DESIGUALDAD

Lejos de quedarse solo en lo personal, Masi también abrió un nuevo frente al cuestionar el funcionamiento interno del reality.

“Me gustaría que se revean las reglas, no están cumpliendo muchas cosas del reglamento”, afirmó, sugiriendo irregularidades en la producción del programa.

En esa línea, fue aún más contundente: “Hay distintas varas para una sanción, para salir del aire y para cortar una transmisión”, denunció, dejando entrever un trato desigual entre los participantes.

Incluso, deslizó una experiencia propia que la habría incomodado: “A mí me hicieron zoom cuando dije lo que dije y a otros les cortan”, expresó.