La salida de Jéssica “La Maciel” de Gran Hermano Generación Dorada dejó una de las escenas más fuertes de la temporada.

Al día siguiente, en El Debate, la ex participante explicó que venía atravesando una profunda angustia por la distancia con su familia, pero que una delicada denuncia en su contra terminó de desbordarla emocionalmente.

Según contó, la acusación por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato fue determinante para su decisión de abandonar la casa. Sin embargo, ya fuera del juego, aseguró que no existe nada que la incrimine.

“La visita del abogado llegó tarde. Me la jugaron de afuera y no hay absolutamente nada”, afirmó.

Gran Hermano: las impactantes imágenes que no se vieron de la crisis de La Maciel antes de abandonar la casa (captura de Telefe)

Las fuertes imágenes de La Maciel en plena crisis en Gran Hermano

Durante el programa, Santiago del Moro mostró el material inédito de los minutos previos a su salida. Allí se vio a La Maciel completamente quebrada, atravesando una fuerte crisis de angustia que incluso le dificultaba respirar.

La secuencia ocurrió el lunes 20 de abril por la noche, poco después de haber sido bajada de la placa de nominados por decisión del público.

“Me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa”, les dijo a sus compañeros, visiblemente afectada.

Ante la gravedad del momento, Gran Hermano la llamó al confesionario y permitió el ingreso del equipo médico para asistirla.

Gran Hermano: las impactantes imágenes que no se vieron de la crisis de La Maciel antes de abandonar la casa (captura de Telefe)

El rol de sus compañeros en el momento más crítico

Mientras era acompañada hacia el confesionario, Yipio intentó contenerla junto a Manuel.

“Respirá, respirá, respirá”, le repetía Yipio, intentando calmarla.

Ya en el confesionario, entre lágrimas, La Maciel fue contundente: “No puedo, necesito estar con mi familia. Me quiero ir”.

Desde la casa, sus compañeros siguieron con preocupación la situación. Tras salir del confesionario, Yipio expresó con bronca: “La destruyeron”.

La despedida de La Maciel de Gran Hermano

Luego de recibir contención médica y emocional, La Maciel tomó la decisión final y abandonó el reality.

Antes de irse, dejó un mensaje que reflejó el motivo principal de su salida: “Mi familia me necesita”.

Su partida generó un fuerte impacto dentro de la casa, que quedó completamente consternada por lo ocurrido.