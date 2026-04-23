En medio de las versiones sobre un posible ingreso a Gran Hermano: Generación Dorada, Anna del Boca fue consultada sobre la poisibilidad de sumarse al reality de Telefe y su reacción no pasó desapercibida.

En una nota que le dio a Sálvese Quien Pueda, la hija de Andrea del Boca se mostró entusiasmada con la idea de ver nuevamente a su mamá (que debió anadonar el programa por un problema de salud) dentro del ciclo: “A mí me encantaría que vuelva a entrar. Me re divierte. Además tiene como ‘picas’ ahí que tiene que concluir”, lanzó, picante.

Sobre su propia experiencia, recordó el breve pero intenso momento en el que ingresó a la casa: “A mí me encantó entrar en ese Congelados. La verdad que estoy súper agradecida con Telefe que me dio esa oportunidad. Es una adrenalina cuando entrás a esa casa, es impresionante”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si se ve como participante, Anna fue clara, aunque sin cerrar del todo la puerta: “Verme me reveo porque soy re fanática, pero me gusta mucho mi silla en el stream. Estoy como muy bien ahí, me encantan mis compañeros, así que estoy muy contenta”.

Entre risas y especulaciones sobre la posibilidad de entrar junto a su mamá, incluso admitió que sería “un bombazo”, aunque rápidamente bajó el tono y evitó dar definiciones concretas: “Vos te pensás que yo te voy a decir algo, no puedo”, cerró, en diálogo con el cronista Rodrigo Bar, misteriosa.

Anna del Boca: “Verme me reveo (en Gran Hermano: Generación Dorada porque soy re fanática, pero me gusta mucho mi silla en el stream”.

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¡BOMBA EN GRAN HERMANO! EL EXPLOSIVO PLAN QUE EVALÚA TELEFE: ANDREA DEL BOCA Y SU HIJA JUNTAS EN LA CASA

El mundo de Gran Hermano: Generación Dorada podría estar a punto de dar un giro inesperado y absolutamente picante. En Telefe estarían pensando en una jugada fuerte: el ingreso conjunto de Andrea Del Boca y su hija, Anna Del Boca.

La idea surgió tras la salida de la actriz, quien debió abandonar la casa luego de un accidente doméstico que cambió por completo el rumbo del juego. Hasta ese momento, Andrea se había convertido en una de las grandes protagonistas, generando cruces intensos y desestabilizando a varios participantes.

Pero ahora, el plan sería aún más ambicioso. Según reveló Santiago Sposato en el stream Ya Fue Todo de Jotax TV, la producción analiza una bomba televisiva: “Que entren Andrea Del Boca y su hija a jugar a Gran Hermano. Imagínense el movimiento que generaría en la casa y en el rating. Es una posibilidad que se baraja, que está en el pizarrón”, aseguró.

La propuesta no solo apunta a reactivar el interés del público, sino también a generar una dinámica completamente nueva dentro de la casa: madre e hija conviviendo bajo presión, con cámaras las 24 horas.

Por su parte, Ale Castelo planteó el interrogante clave: “Tenés que encontrar la vuelta si es un reemplazo. O se puede ir alguien y ya está”, dejando en claro que la logística del ingreso todavía está en discusión.

Foto: Instagram (@andreadelboca)

En tanto, Barbie Gyalay sumó su opinión al debate: “Como productora te digo: ‘sí, dame’”, cerró, reflejando el entusiasmo que genera la idea en el mundo del espectáculo.

Santiago Sposato: “(Analizan) que entren Andrea Del Boca y su hija a jugar a Gran Hermano“.

Aunque aún no hay confirmación oficial, lo cierto es que la posibilidad ya fue charlada puertas adentro y podría convertirse en el golpe de efecto que necesita esta edición de Gran Hermano.