La tarotista Kiara Ríos volvió a quedar en el centro de la tormenta este miércoles, después de que se viralizara un video en el que habló sobre la salud de Thiago Medina, el joven influencer y ex participante de Gran Hermano 2022.

Las redes explotaron con críticas y mensajes cruzados, pero lejos de bajar el tono, Ríos redobló la apuesta con un nuevo video en el que defendió sus predicciones y desafió a sus detractores.

“Se agrava su situación. Ya hice un video de él y me mataron. Es lo que yo hago como vidente, siempre hablo de los famosos y el mundo del espectáculo”, lanzó la astróloga, visiblemente molesta por los comentarios negativos.

“Fui criticada y viralizada por lo poco que dije, y eso que me cuidé para no decir bien la visión que tengo. Yo ya sé lo que va a suceder con su salud. Hay que ser más fuerte que nunca y rezar, orar y ayudarlo para que pueda aferrarse más a la vida”, agregó, dejando en claro que no piensa callarse.

Marcos Ginocchio se unió a la cadena de oración que pidió la familia de Thiago Medina. Foto: Instagram @marcosginocchio

El mensaje desafiante de Kiara Ríos a sus “haters”

En su descargo, Ríos aseguró que si contara todo lo que vio en sus cartas, “la colgarían del Obelisco”.

“Le moleste a quien le moleste, mi visión siempre es afinada. Ya lo hice con otros famosos que estuvieron en esta misma situación. Nos vemos”, cerró, dejando un clima de tensión y misterio entre sus seguidores.

El gesto solidario de la hermana de Thiago Medina en medio de la angustia

Mientras tanto, la familia de Thiago Medina atraviesa días de mucha preocupación. Camila Deniz, su hermana mayor, se volvió noticia por pedir trabajo y canjes en Instagram para poder costear los traslados al hospital donde el joven permanece internado tras el brutal accidente en moto que sufrió el viernes.

En medio de la desesperación, varios emprendedores se contactaron con ella y su situación económica mejoró.

Pero además, Camila sorprendió a todos al regalar 80 mil pesos a dos seguidores que participaron de un sorteo en sus redes. El gesto fue un alivio para los ganadores, que también siguen de cerca la evolución de Thiago.

En diálogo con TN, Camila Deniz contó que Thiago seguirá internado por un tiempo prolongado.

“Suena un teléfono y nosotros nos desesperamos. Es horrible estar así. Lo vi, entramos con mi hermana. Tiene golpes, más que eso no quiero decir. Cuando uno se golpea, le quedan heridas. Verlo ahí fue pensar en que hace un rato estábamos hablando lo más bien. Es muy fuerte”, relató, con la voz quebrada por la angustia.

La salud de Thiago Medina sigue siendo motivo de preocupación y sus seguidores esperan novedades positivas. Mientras tanto, la polémica por las predicciones de la tarotista suma un nuevo capítulo en medio de la incertidumbre.