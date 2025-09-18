El pronóstico reservado de Thiago Medina (22) se mantiene, pero sus hermanos se aferraron a la esperanzadora mejoría que experimentó en las últimas horas, luego de un hallazgo clave de los médicos.

“Hoy está estable, no presentó cuadros de fiebre”, confirmó Sergio, uno de los 10 hermanos del ex Gran Hermano 2022 en diálogo con Puro Show.

Entonces aclaró: “Esperamos los resultados de los cultivos para ver cuál era la causa de la fiebre”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

A su turno, Lucas el hermano menor que no podía asistir a la escuela por salir a cartonear, contó que le habla a pesar de que “está dormido”, ya que Thiago permanece “en coma inducido”.

Además, Sergio celebró: “Le duplicaron la alimentación y la orina salía con más claridad. Entendemos que tiene una leve mejoría”.

El origen de la fiebre de Thiago Medina

Al mismo tiempo, Camilota estaba en vivo con A la Barbarossa junto a otro hermano de Thiago, quien bajó las expectativas frente a una inminente cirugía de tórax: “Tenemos que esperar un avance para después ver si lo pueden operar”.

Camilota y otro de los 10 hermanos de Thiago Medina celebraron su mejoría

Luego, enfatizó que el hecho de que Thiago Medina haya pasado la noche del miércoles sin temperatura “es un alivio porque ya sabemos de dónde viene la fiebre”.

“Tenía mocos en los pulmones y eso podía provocar una infección”, continuó.

Lo cierto es que la aplicación de antibióticos habría sido efectiva, después de que le realizaran una endoscopía, en medio de versiones de que además le aspiraron la flema.