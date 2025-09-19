La preocupación por la salud de Thiago Medina no se detiene. El exparticipante de Gran Hermano 2022 permanece internado en terapia intensiva y en plena operación luego del fuerte accidente de moto que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre por la noche.

En este difícil momento, Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, compartió un conmovedor posteo en redes sociales pidiendo una cadena de oración por Thiago.

QUÉ PIDIÓ DANIELA CELIS EN MEDIO DE LA OPERACIÓN DE THIAGO MEDINA

“Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, escribió junto a una foto donde se ve a familiares y allegados acompañando en la espera.

Además, Daniela expresó su fe y gratitud hacia quienes se unieron al pedido: “Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden. Gracias gracias gracias, sigamos todos unidos”.

Foto: Instagram de Daniela Celis

El mensaje rápidamente generó repercusión entre seguidores y fanáticos del reality, quienes enviaron fuerzas y mensajes de apoyo para la recuperación de Thiago, que atraviesa un momento crítico de salud.

La familia se mantiene en vigilia y con esperanza, a la espera de la evolución médica del joven de 22 años, que continúa en estado reservado.