A una semana del accidente en moto, Thiago Medina (22) ingresó al quirófano por segunda vez y Pía Shaw leyó el parte médico en A la Barbarossa.

Hay que recordar que el 12 de septiembre, el ex Gran Hermano 2022 fue operado de urgencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde lucha por su vida. En esa intervención, a Thiago le extirparon el bazo, y confirmaron que tiene 8 costillas rotas y un pulmón dañado.

Foto: Instagram.

Qué dice el parte médico de Thiago Medina del 19 de septiembre

“A las 10 de la mañana, el paciente Thiago Medina, internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital, ingresó a quirófano”.

“Pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al hospital avanzara a la siguiente etapa”.

“Equipo de cirugía en conjunto con especialistas provenientes del Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria, que llegaron a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires, intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana, con el objetivo de reparar la parrilla costal”.

“El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas, y se informará a través de esta vía los resultados de la misma”, informó en vivo Pía Shaw en A la Barbarossa.