La familia de Thiago Medina atraviesa horas de tensión y expectativa. El viernes, el ex participante de Gran Hermano fue operado tras el accidente en moto que sufrió hace una semana y, mientras sigue internado en terapia intensiva, su papá Julio salió a hablar sobre el estado de salud de su hijo y la supuesta interna familiar con Daniela Celis.

“Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”, contó Julio, visiblemente preocupado pero esperanzado.

Qué dijo el papá de Thiago Medina

Thiago Medina en su moto | El auto que chocó al ex Gran Hermano (Fotos: redes sociales).

En medio de la incertidumbre, Julio fue contundente y dejó en claro que la familia está unida: “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron rebien, están siempre presentes”, aseguró, haciendo referencia al círculo cercano de Thiago.

Sobre la relación con Daniela Celis, la mamá de las hijas de Thiago, Julio no dudó en elogiarla: “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”, lanzó, despejando rumores de distanciamiento.

Qué dice el parte médico oficial tras la cirugía de Thiago Medina

Romina Uhrig y Daniela Celis fueron a visitar a Thiago Medina.

El viernes por la tarde, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundió el parte médico oficial sobre el estado de Thiago Medina. El informe detalló que la operación duró cuatro horas y media y que se realizó una reconstrucción de la parrilla costal.

“El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario. Se mantuvo hemodinámicamente estable y no presentó intercurrencias”, informaron.

Actualmente, Thiago permanece en terapia intensiva, bajo control clínico y sin necesidad de inotrópicos, con buenos parámetros de asistencia respiratoria mecánica. El pronóstico es reservado y se espera evolución en las próximas horas.