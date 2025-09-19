La operación de tórax a Thiago Medina (22) se realizó este viernes por la tarde en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, y Daniela Celis se esperanzó al contar los resultados de la intervención al padre de las mellizas Laia y Aimé (2).

“Fue una cirugía sin complicaciones”, resumió la ex Gran Hermano 2022 sobre la salud del papá de sus nenas.

Luego, Daniela enfatizó en una nota con DDM que estaban “muy contentos con los médicos, con toda la asistencia” y leyó el listado de profesionales que participaron de la intervención, además de resaltar que Osecac “le dio las prótesis”, porque “gracias a ellos lo pudieron operar”.

Julio Medina, Ignacio Castañares y Daniela Celis.

A una semana del accidente en moto que casi le cuesta la vida, y que le valió que le extirpen el bazo, Thiago pudo ser operado de varias costillas rotas tras superar los recurrentes cuadros febriles.

Cómo sigue Thiago Medina

“Él está estable, en terapia intensiva”, manifestó la expareja.

Entonces blanqueó: “Seguimos con el pedido de cadenas de oración porque para mí es un día a día, hora tras hora”.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas, tras el accidente (Foto: redes sociales).

“Depende de cómo evoluciona es cómo va a estar. Creo mucho en Dios, en todas las energías que nos mandan y sé que gracias a eso Thiago está bien”.

Emocionada, Daniela afirmó: “Seguimos pidiendo la cadena de oración para que se pueda despertar”.

Versiones de peleas familiares al margen, Julio Medina, el papá de Thiago, explicó que “tiene lastimados los pulmones, está sensible y hay que darle tiempo”.

Al final, Daniela Celis insistió en que a sus hijas les habla del papá y afirmó que “Thiago es un padre muy presente”.