Hombre de fe, Marcos Ginocchio recurrió a Instagram para pedirles a sus seguidores que sigan rezando por Thiago Medina, quien ingresó a quirófano a las 10 de la mañana del 19 de septiembre.

“Los que puedan, sigamos con la cadena de oración por Thiaguito”, escribió el salteño, ganador de Gran Hermano 2022, junto a una conmovedora foto de Medina con una de sus hijitas.

Foto: Instagram.

A una semana del grave accidente en moto de Thiago, tanto Marcos, como Julieta Poggio, Nacho Castañares, La Tora y Romina Uhrig, se mantienen activos en sus redes pidiendo por la pronta recuperación de su amigo y acompañando de cerca a Daniela Celis.

TODOS LOS DETALLES DE LA OPERACIÓN DE THIAGO MEDINA

Esta mañana, Pía Shaw dio detalles de la compleja intervención al ex Gran Hermano 2022.

El 12 de septiembre fue operado de urgencia: le extirparon el bazo. Además, tiene el pulmón y el riñón lesionados, así como costillas y otros huesos rotos en la zona del tórax.

“Thiago Medina entró a quirófano. Está siendo intervenido en este momento. La operación va a durar 4 o 5 horas; es muy larga”, dijo Pía Shaw en A la Barbarossa.

Y continuó: “Durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana, para que estuviera preparado para esta operación”.

“Ayer le había bajado la fiebre y, después de una junta médica, llegaron a esta operación”, continuó la panelista sobre Thiago.

Y afirmó: “La operación es fundamental para seguir adelante. Él está con respirador”.

QUÉ LE VAN A REPARAR A THIAGO MEDINA

“Tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota”, detalló Pía.

“Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”, concluyó.