La internación de Thiago Medina generó preocupación y una gran cadena de oración entre sus seres queridos y el público. En ese contexto, Yanina Latorre analizó en vivo en Sálvese Quien Pueda el rol de Daniela Celis, en medio de este difícil momento.
“Esta chica tiene el cielo ganado“, expresó Yanina, destacando la entereza de Daniela, que tiene a Aimé y Laia con el joven, frente a la angustiante situación.
“Ella es una fenómena. Es muy fuerte. Es una niña, podría no estar. Hay muchas que, enojadas, no te van”, agregó en el programa que conduce por América, después de que Thiago saliera de una operación que duró más de 4 horas donde se procedió a lareconstrucción de la parrilla costal.
Por último, Latorre remarcó la importancia de su presencia pese a las diferencias que habían trascendido entre la pareja: “Estaban separados”, recordó. Y cerró: “Es pendeja, la había cagad..., estaba enojada, y está ahí”.
Mientras continúa la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió en Moreno, Daniela Celis mostró en sus redes sociales una señal cargada de emoción y esperanza.
En una historia de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó la imagen de un cartel realizado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia, con las manitos pintadas y un mensaje contundente: “¡Vos podés papá! Te amamos mucho”. Junto a ese dulce gesto infantil, se pudo ver un rosario y una vela encendida, símbolo de la cadena de oración que miles de personas sostienen por la recuperación del joven.
“La luz de cada vela que prendo es ENORME, Thiago está recibiendo cada oración y fuerzas que le envían“, escribió Celis, conmovida por el apoyo recibido. Y cerró, muy movilizada: ”Y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”.