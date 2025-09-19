La mejoría de Thiago Medina (22) se profundizó el viernes por la mañana, luego de que fuera operado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, y el parte médico refleja los esperanzadores resultados.

El primer indicio de que la intervención había sido un éxito lo dio Daniela Celis, la madre de las mellizas Laia y Aimé (2) al afirmar en Stories que “fue una cirugía sin complicaciones”.

Además, la también ex Gran Hermano 2022 destacó que “no requiere droga para la presión”.

El posteo de Daniela Celis tras la operación de tórax a Thiago Medina. Por: Fernando Gatti

El comunicado sobre la salud de Thiago Medina

El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires.

La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias.

En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica.

Se espera evolución. Pronóstico reservado.