Luego del incidente vial que derivó en que Thiago Medina acabara en una situación crítica, comenzaron los análisis de la situación y ahora se metió Alfa.

Walter Santiago visitó a su excompañero en el hospital y luego salió a aclarar una situación incómoda.

Es que La Tora, Lucila Villar, lo habría acusado de “colgarse de Thiago” para “tener fama”, algo que el ex participante de Gran Hermano desmintió con enojo.

El abrazo de Thiago a Alfa en la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

ALFA, ENOJADO CON LA TORA

Walter se sumó por videollamada al streaming “Se picó”, donde fue consultado por su visita a Thiago al hospital.

“Hay mala gente, como los que dicen que busco popularidad con Thiago. La Tora lo dijo en su streaming. Yo no te llamé a vos ni a Georgina”, empezó.

Y luego analizó el incidente vial: “No voy a permitir que digan que el accidente es culpa de Thiago: él no le pega a 100 kilómetros por hora, sino a no más de 30 kilómetros por hora”.