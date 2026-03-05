El fenómeno de Ricky Martin en la Argentina no se detiene. Tras agotar en pocas horas las entradas para su presentación del 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, el artista confirmó una segunda fecha en Buenos Aires para el viernes 17 de abril, en el marco de su gira internacional Ricky Martin Live 2026.

La enorme demanda de tickets también se replicó en otras ciudades del país. Los shows de Ricky Martin en el Estadio Mario Alberto Kempes el 12 de abril y en el Autódromo de Rosario el 14 de abril ya se encuentran agotados. A esto se suma la función en el Antel Arena del 7 de abril, que también colgó el cartel de sold out.

En tanto, la gira continuará el 10 de abril en el Jockey Club, donde todavía quedan los últimos tickets disponibles.

Cómo comprar entradas para Ricky Martin en Buenos Aires

Las entradas para la nueva fecha del 17 de abril en el Campo Argentino de Polo se venderán exclusivamente a través de AllAccess.

Preventa exclusiva Santander:

Viernes 6 de marzo a las 19:00

Disponible con todas las tarjetas de crédito y débito

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander

Venta general:

Comenzará una vez agotada la preventa.

Cómo será el show de Ricky Martin Live 2026

Reconocido por ofrecer espectáculos inolvidables, Ricky Martin volverá a demostrar por qué es considerado uno de los grandes showman de la música latina. El nuevo espectáculo combina ritmos latinos y pop global, coreografías impactantes y una puesta en escena de alto nivel.

El repertorio recorre algunos de los mayores éxitos de su carrera, con canciones como “Livin’ la Vida Loca”, “The Cup of Life”, “Fuego de Noche, Nieve de Día”, además de hits más recientes como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

Ricky Martin

La producción de Ricky Martin Live 2026 incluye un despliegue técnico y visual de gran escala, con iluminación de última generación, visuales inmersivos, banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines que acompañan al cantante en una propuesta diseñada para mantener al público cantando y bailando durante todo el show.

Más que un concierto, esta gira se presenta como una celebración del legado, la vigencia y la evolución artística de una de las figuras más influyentes de la música latina.

Ricky Martin

Fechas confirmadas de la gira