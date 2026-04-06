El 23 de abril llega a la cartelera porteña una propuesta que promete sacudir emociones y arrancar carcajadas incómodas: “Mal repartidas” se estrena en la sala Concert del Paseo La Plaza, con funciones todos los jueves a las 20.30.

La obra, protagonizada por Sabrina Carballo, pone el foco en uno de los vínculos más intensos y complejos de la vida familiar: el de las hermanas.

El reencuentro de Luz y Mora después de siete años, en una escribanía y con la herencia de su padre de por medio, es el punto de partida para un ajuste de cuentas donde nada queda afuera.

Lo que arranca como un trámite formal rápidamente se convierte en una batalla de reproches, silencios y recuerdos que nunca terminaron de cerrarse. En ese contexto, las protagonistas se ven obligadas a enfrentarse a un pasado que sigue pesando y a heridas que todavía duelen.

Foto: prensa Mal Repartidas Por: IRISH SUAREZ

Un duelo de actrices y emociones en escena

Carballo encabeza el elenco junto a Selene Raimundo, quien debuta en el teatro y es hija del reconocido productor Alberto Raimundo. Juntas, construyen una dinámica escénica cargada de humor ácido y tensión dramática, donde cada palabra y cada silencio tienen un peso propio.

Luz eligió irse y hoy se dedica a enseñar a otros a ser felices, mientras que Mora se quedó, sosteniendo una vida que nunca eligió.

Desde esa oposición, “Mal repartidas” explora las diferencias, los caminos opuestos y todo lo que no se puede dividir ni saldar en una familia.

Humor incómodo y heridas abiertas: la propuesta de “Mal repartidas”

Con una mirada contemporánea y un tono filoso, la obra se anima a meterse en lo más incómodo de los vínculos familiares. El humor y la incomodidad conviven en escena, generando una experiencia cercana y reconocible para el público.

“Mal repartidas” invita a reírse de lo propio, a mirar de frente esas cuentas pendientes que todos tenemos y a reconocerse en las emociones que atraviesan a los personajes. Una ficción que dialoga de lleno con la vida real y que promete dejar huella en cada espectador.