Después de una temporada 2025 que agotó localidades durante siete meses, “Las Juanas, una herejía cósmica” regresa con fuerza a la escena teatral de Buenos Aires.
El reestreno será el sábado 2 de mayo a las 20:00 en el Teatro La Carpintería (Jean Jaurès 858, CABA), con funciones todos los sábados. Las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral.
Un homenaje a la rebeldía y la memoria femenina
Escrita y protagonizada por Agustina Toia y dirigida por Severo Callaci, la obra fue declarada Patrimonio Cultural en Argentina y se consolidó como un fenómeno tanto en el país como en el exterior.
La crítica la definió como “una obra maestra que desborda teatralidad”, y no es para menos: el espectáculo combina poesía, potencia escénica y una transformación actoral que impacta desde el primer minuto.
En escena, Toia encarna a ocho mujeres históricas que dejaron huella: Juana Manso, Juana la Loca, Juana de Arco, Juana Azurduy, la Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarbourou y Sor Juana Inés de la Cruz.
A través de sus historias, la obra recorre la vida de poetas, rebeldes y guerreras que enfrentaron la violencia, el encierro, la guerra y el silencio, y que se animaron a desafiar su tiempo.
Una experiencia sensorial y política
La puesta en escena fusiona lo poético y lo político, proponiendo una experiencia sensorial y emocional donde las voces de estas mujeres resuenan en el presente. El espectáculo interpela al público desde la memoria, la identidad y la resistencia, construyendo un eco que atraviesa generaciones.
Reconocimientos y trayectoria internacional
“Las Juanas, una herejía cósmica” fue distinguida con Premio a Mejor Espectáculo y Mejor Actriz Protagónica en los Premios Victoria 2024, además de los Premios Butaca 1 a Mejor Unipersonal, Mejor Dirección y Mejor Actriz Dramática.
La obra participó en festivales internacionales en Italia, Estados Unidos y Argentina, y fue declarada de Interés Cultural por la Provincia de Santa Fe.
Ficha técnica
- Dramaturgia y actuación: Agustina Toia
- Dirección y puesta en escena: Severo Callaci
- Voz en off: Neli Ramello
- Vestuario: Rosa Arena, Kitty Di Bártolo, Laura Perales
- Escenografía: Lucas Comparetto
- Máscaras: Cristián Medrano
- Música: Sol Gabetta
- Sonido: Ernesto Figge
- Fotografía: Pane Marucco
- Arte gráfico: Adriano Di Mauro
- Producción general: Toia&Callaci
- Prensa: Kevin Melgar
Cuándo y dónde ver “Las Juanas, una herejía cósmica”
La cuarta temporada comienza el sábado 2 de mayo y habrá funciones todos los sábados a las 20:00 en el Teatro La Carpintería. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral.