Después de una temporada 2025 que agotó localidades durante siete meses, “Las Juanas, una herejía cósmica” regresa con fuerza a la escena teatral de Buenos Aires.

El reestreno será el sábado 2 de mayo a las 20:00 en el Teatro La Carpintería (Jean Jaurès 858, CABA), con funciones todos los sábados. Las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral.

Foto: prensa Las Juanas

Un homenaje a la rebeldía y la memoria femenina

Escrita y protagonizada por Agustina Toia y dirigida por Severo Callaci, la obra fue declarada Patrimonio Cultural en Argentina y se consolidó como un fenómeno tanto en el país como en el exterior.

La crítica la definió como “una obra maestra que desborda teatralidad”, y no es para menos: el espectáculo combina poesía, potencia escénica y una transformación actoral que impacta desde el primer minuto.

Foto: prensa Las Juanas

En escena, Toia encarna a ocho mujeres históricas que dejaron huella: Juana Manso, Juana la Loca, Juana de Arco, Juana Azurduy, la Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarbourou y Sor Juana Inés de la Cruz.

A través de sus historias, la obra recorre la vida de poetas, rebeldes y guerreras que enfrentaron la violencia, el encierro, la guerra y el silencio, y que se animaron a desafiar su tiempo.

Foto: prensa Las Juanas

Una experiencia sensorial y política

La puesta en escena fusiona lo poético y lo político, proponiendo una experiencia sensorial y emocional donde las voces de estas mujeres resuenan en el presente. El espectáculo interpela al público desde la memoria, la identidad y la resistencia, construyendo un eco que atraviesa generaciones.

Foto: prensa Las Juanas

Reconocimientos y trayectoria internacional

“Las Juanas, una herejía cósmica” fue distinguida con Premio a Mejor Espectáculo y Mejor Actriz Protagónica en los Premios Victoria 2024, además de los Premios Butaca 1 a Mejor Unipersonal, Mejor Dirección y Mejor Actriz Dramática.

La obra participó en festivales internacionales en Italia, Estados Unidos y Argentina, y fue declarada de Interés Cultural por la Provincia de Santa Fe.

Foto: prensa Las Juanas

Ficha técnica

Dramaturgia y actuación: Agustina Toia

Dirección y puesta en escena: Severo Callaci

Voz en off: Neli Ramello

Vestuario: Rosa Arena, Kitty Di Bártolo, Laura Perales

Escenografía: Lucas Comparetto

Máscaras: Cristián Medrano

Música: Sol Gabetta

Sonido: Ernesto Figge

Fotografía: Pane Marucco

Arte gráfico: Adriano Di Mauro

Producción general: Toia&Callaci

Prensa: Kevin Melgar

Cuándo y dónde ver “Las Juanas, una herejía cósmica”

La cuarta temporada comienza el sábado 2 de mayo y habrá funciones todos los sábados a las 20:00 en el Teatro La Carpintería. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral.