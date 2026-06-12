La cartelera porteña se renueva: Lutero, el musical llega con una mezcla de hip hop, teatro musical, acrobacias y una puesta visual impactante para contar la historia de Martín Lutero desde una mirada completamente contemporánea.

La obra, escrita y dirigida por Thomas Guzmán estrenó el viernes 5 de junio a las 23:00 a sala llena, y se presenta todos los viernes de junio en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1624, CABA).

La apuesta es fuerte: más de veinte artistas en escena, coreografías urbanas, efectos especiales y música original a cargo de Marcos Piris.

Lutero, el musical. (Foto: Prensa)

Una revolución en clave urbana

Inspirada en hechos reales, la trama sigue a Martín Lutero después de sobrevivir a una tormenta eléctrica que le cambia la vida para siempre.

Lo que arranca como un acto de fe se transforma en una verdadera revolución contra un sistema marcado por la corrupción, el miedo y la manipulación. Lutero se enfrenta al poder más grande de su época y debe decidir si calla o desafía las estructuras que dominan su mundo.

La puesta, con una estética urbana y cinematográfica, busca acercar el teatro musical a nuevas generaciones, pero también interpela al público adulto con una temática profunda sobre la fe, el poder y el cuestionamiento de las instituciones.

El equipo detrás de la apuesta

Thomas Guzmán, joven director, productor y dramaturgo de solo 23 años, es el fundador de Catargsis Producciones y ya estuvo al frente de espectáculos como “Pupitres Vacíos”, “El juicio de Oscar Wilde” y “21 Chump Street”, de Lin Manuel Miranda.

Con “Lutero, el musical”, apuesta a una producción ambiciosa y una energía pocas veces vista en el circuito independiente.

El elenco está integrado por Thomas Guzmán, Fina Insua, Pablo Flores Torres, Juan Esteban Bonora, Marcos Piris, Dani Mercado, Mica Vargas, Lautaro Levato, Paulo Arlettaz, Lean David, Merlina Rocca, Ailin Pabago, Agustina Depauli, Luciana Aguero, Sofia Chiappara, Sol Chamadoira, Solci Etchart, Agustin Lopez, Ciro Ottoviano, Felipe Mingrone e Ivan Morales.

La ficha técnica se completa con Marcos Piris en música y asistencia de dirección, Fina Insua en coreografía, Flor Grasso como vocal coach, Ailin Pabago en asistencia de coreografía, Sofia Santillan en diseño, Lucia Bertolotto y Belén Fernández en creación de contenido, y Kevin Melgar en prensa.

Cuándo y dónde

Las funciones serán todos los viernes de junio a las 23:00 en el Teatro Multiescena.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro.