Si algo le faltaba al multitalentoso Sebastián Tabany era, además de su labor como editor, cineasta y conductor, era brindar un show de magia, pero todos los viernes desde las 20, el se da el gusto con su Zauber en el Alpino Hotel de Palermo.

“Mi show de magia está inspirado en varios que vi por todo el mundo, en especial España y en las ciudades de Nueva York y Los Angeles, donde soy miembro del famoso Magic Castle”, explicó el directo de Giro de ases, un film estrenado en pandemia que está inspirado en este arte.

“Desde hace 30 años, cuando era chico me dedico a la magia y siempre ofrecí mis shows a quien quiera sorprenderse y quedarse con un recuerdo y una experiencia memorable. El ilusionismo que me gusta es el vínculo entre el mago y el espectador cerca. No escenario, ni luces ni aparatos que distraigan sino pura magia que sucede enfrente de uno desprovista de total artificio”, explica Sebastián.

DE QUÉ TRATA ZAUBER, EL ESPECTÁCULO DE MAGIA DE SEBASTIÁN TABANY Y DÓNDE SE CONSIGUEN LAS ENTRADAS

Tabany explica que su show de magia toca todos los temas que han intrigado desde siempre a la humanidad: el porqué de la vida, las relaciones, los sentimientos, la capacidad de asombro que teníamos cuando éramos niños y se ve a perdiendo a medida que crecemos.

El show se brinda de manera intimista, en un salón del Alpino Hotel (Cabello 3317) para 20/30 personas y las entradas se pueden comprar a través de Passline.com, y se disfruta junto a una copa de vino.

Según el artista, “el show es un acto de magia de cerca, que comienza como un show de ilusionismo y que deviene en una experiencia provocadora, filosófica y audaz que mezcla la habilidad de manos con un concepto profundo hacia los interrogantes existenciales del ser humano”.

