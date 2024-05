Luego de que Julieta Poggio admitiera que durante su romance oculto con Marcos Ginocchio ella se enamoró y él no, llamó la atención que el ganador de Gran Hermano 2022, pese a su bajísimo perfil, hiciera un fuerte descargo mediante un posteo de Instagram.

Al pie de un video que lo muestra sin remera, luciendo sus músculos y a caballo, Marcos contó por qué se lo ve poco en los medios y reflexionó sin filtro sobre su personalidad. “Últimamente, estoy recibiendo muchas preguntas de porque estoy tan desaparecido de los medios. No es porque este mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da”, reflexionó.

“No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente”.

Acto seguido, explicó que sus seres queridos lo hacen feliz y no la fama. “No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mí siempre es y será todo pasajero”, sentenció.

MARCOS GINOCCHIO CONTÓ CÓMO SE SIENTE TRAS LAS DECLARACIONES DE JULIETA POGGIO

Antes de cerrar, Marcos habló de su estado anímico.

“Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán más seguido”.

“Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán más seguido, lo más importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz, no importa cómo y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso”, cerró, sin filtro.