Dalma Maradona reaccionó con un fuerte descargo a la nueva defensa que presentaron los acusados por la muerte de su padre, Diego Maradona, en el marco del esperado juicio. Contundente, aclaró que no va a parar hasta que se haga justicia por el fallecimiento del “Diez”.

“Que alguien me explique por qué después de tanto tiempo nacen hipótesis nuevas sin pruebas nuevas. Chicos, se nota mucho que pagaron para que sus monigotes de siempre empiecen a hablar boludeces. ¿Por qué no hablan de quién los contrató? ¿Quién les pagaba el sueldo? Verguenza les tendría que dar querer culpar a mi papá del mal manejo que hicieron ustedes”, sentenció vía stories de Instagram.

“Que alguien me explique por qué después de tanto tiempo nacen hipótesis nuevas sin pruebas nuevas. Chicos, se nota mucho que pagaron para que sus monigotes de siempre empiecen a hablar boludeces”.

“No tengo ninguna duda de que mi papá va a tener justicia y que todos ustedes van a caer. Por suerte, hay miles de audios que dejan en evidencia la organización que tenían. Por ejemplo, cómo la hermana del abogado les cobraba comisión a Luque, Agustina y Carlos. Me gustaría ver informe de eso en algún programa, pero nunca va a pasar, ¿no?”, se quejó, contundente.

DALMA NO VA A PARAR HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA POR DIEGO

Antes de cerrar, Dalma admitió que siente mucha bronca. Sin embargo, esta situación le da más fuerza para hacer justicia por la muerte de su padre.

“Tengo una bronca que nunca se me va a ir porque lo único que falta es que le quieran echar la culpa a mi papá de que ustedes son unos tremendos hdp que no hicieron su trabajo. Páguenle a todos los monigotes de la tele para instalar versiones que ni ustedes se creen...”

“Y no, no voy a parar nunca. Al igual que en los audios, me van a seguir odiando. Yo duermo en paz, en cambio, ustedes están todos escondidos sin salir a la calle. Lo único que tienen es la plata del jefe para comprar medios. La Justicia es otra cosa”, sentenció Dalma.

¿QUÉ VERSIÓN QUERRÍAN INSTALAR LOS ACUSADOS?

“Quieren instalar que había alcohol y tóxicos en el cuerpo de mi papá, que los frascos de orina no estaban completos. Son ridículos y tienen miedo. Son berretas, asesinos y cagones, acá estamos nosotras para desmentir cada pavada comprada de los medios”, cerró Dalma.