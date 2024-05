Lali Espósito se metió en un lío al piropear a un participante de Factor X, el talent show español del que forma parte como jurado.

“Soy jugador profesional de baloncesto en silla de ruedas, también deportista paralímpico, fui campeón de Europa y participé en las paralimpíadas de Tokio”, dijo el participante.

El participante de Factor X con el que Lali Espósito quedó encantada.

Tras cantar en el escenario, llegó el turno de la actriz argentina de darle una devolución y expresó: “Me encanta que lo has traído, me parece una propuesta súper diferente”.

Lali Espósito en Factor X.

“Y yo te voy a decir dos cosas, sos catalán y rapero... sos un poco mi debilidad, ¡cuidado!”, agregó y él le respondió entre risas: “Muchas gracias. Se me van a enfadar por ahí atrás”.

LA REACCIÓN DE LALI ESPÓSITO AL DESCUBRIR QUE EL PARTICIPANTE TIENE NOVIA

Tras piropear al participante de Factor X y darse cuenta que tenía novia, la reacción de Lali Espósito dio que hablar: “Ay perdón, perdón. Un beso a tu chica”.

La novia del participante de Factor X que Lali Espósito piropeó.

“Todo bien, te juro, era un chiste. Soy argentina hago chistes”, agregó entre risas e incómoda y la joven le contestó: “Es normal. Es guapísimo, yo te entiendo”. “Es guapísimo y rapero, hija”, cerró Lali.