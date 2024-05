A casi un año de la separación de Lucca Bardelli, Julieta Poggio contó por primera vez el real motivo de su separación.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 aseguró que se terminó el noviazgo porque Lucca le fue infiel y por el hate que recibía en las redes cada vez que subía una foto con él.

JULIETA POGGIO: “ME ENTERÉ DE QUE ERA LA CORNUDA DEL PAÍS”

“Esto es medio fuerte y es la primera vez que lo voy a decir. Las redes sociales me hicieron cortar con mi ex”, dijo Julieta en su paso por Patria y familia, el programa de Luzu TV.

Seria, argumentó: “Yo subía una foto con él y era ‘cornuda, cornuda, cornuda’. Era horrible, era muy feo. Fue mucho para la relación, estaba muy intoxicada la relación”.

Y agregó: “Yo apenas salí de GH, me enteré de todo. Yo era la cornuda del país. La gente me lo decía y ahí me enteré de todo”.