El vínculo entre Alejandro Garnacho y su pareja Adriana Lobaz atraviesa su primer gran conflicto. Según trascendió en el ciclo digital Mitre Live, la relación se tensó en las últimas horas luego de un episodio que generó malestar en el entorno de la joven.

De acuerdo a lo revelado por el periodista español Roberto Antolín, la situación estaría directamente vinculada a una cirugía estética que el propio Garnacho le regaló a su novia, pero que terminó desatando un conflicto inesperado.

EL MOTIVO DETRÁS DE LA TENSIÓN

Según se detalló, el problema no habría sido el obsequio en sí, sino la ausencia del futbolista en un momento clave. Lobaz esperaba que su pareja la acompañara durante la intervención, algo que finalmente no ocurrió.

Alejandro Garnacho a su novia. Crédito: Instagram.

“Le molestó que no estuviera presente en la operación. La dejó sola y hasta ahora no la ha podido ver”, explicaron en el programa. Como gesto para intentar recomponer la situación, el jugador le habría enviado un ramo de flores.

“Ella tiene que entender que no está con una persona común”, deslizaron, marcando la distancia entre las expectativas personales y la realidad profesional del futbolista.



